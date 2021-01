Melhor ver o filme do Pelé? Netflix lança documentário sobre o craque · .

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (14) que lançará um documentário sobre a história do craque Pelé no dia 23 de fevereiro de 2021. No primeiro teaser divulgado pelo serviço de streaming, o único jogador de futebol vencedor de três Copas do Mundo aparece sentado em um sofá assistindo à própria trajetória.

“Pelé, novo documentário original Netflix, revisita o extraordinário período em que Pelé, até hoje o único a ganhar três Copas do Mundo como jogador, passou de jovem craque em 1958 a herói nacional durante uma era radical e turbulenta da história brasileira”, disse a plataforma no comunicado oficial enviado à imprensa.

O documentário retrata o surgimento do “Rei do Futebol”, apelido de Edson Arantes do Nascimento, e sua jornada até o a conquista do título da Copa do Mundo de 1970, além de trazer o olhar emocionado do ídolo mundial do futebol em relação à sua carreira e sua vida, com entrevistas em vídeo e imagens exclusivas de Pelé atualmente.

A produção também inclui cenas de arquivo raras e declarações de lendários ex-companheiros de Santos e da Seleção Brasileira, como Zagallo, Amarildo e Jairzinho, além de depoimentos inéditos de familiares, jornalistas, artistas e outras personalidades que viveram a época de ouro do futebol brasileiro.

Produzida pela Pitch Productions, o documentário Pelé foi dirigido por David Tryhorn e Ben Nicholas e contou com a produção do cineasta Kevin Macdonald, vencedor de uma estatueta do Oscar.

Confira o primeiro teaser oficial do documentário sobre Pelé na Netflix:

Pelé no cinema

Estrela do documentário, Pelé já atuou em vários filmes, como Fuga para a Vitória (1981), A Vitória do Mais Fraco (1983) e Os Trapalhões e o Rei do Futebol (1986). Sobre sua vida, há os longas Pelé: o Nascimento de uma Lenda (2016) e Pelé Eterno (2004).

Um dos longas com a história do jogador virou uma piada feita pelos dubladores do seriado mexicano Chaves (1971-1980). No episódio em que todos vão ao cinema, o protagonista interpretado por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) incomoda os moradores da vila durante a exibição de um filme.

“Era melhor ter visto o filme do Pelé”, implica o garoto na esquete. A piada, entretanto, foi uma criação do dublador brasileiro de Chaves, já que, na língua original, o menino fala que era melhor ver o longa mexicano El Chanfle, de 1979. De qualquer forma, a brincadeira com Pelé virou meme no Brasil.

Relembro o episódio de Chaves sobre Pelé: