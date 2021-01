Melhores campanhas do returno do Brasileirão, Palmeiras e Grêmio fazem esquenta da final

Com nove rodadas disputadas no returno do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Grêmio contam com as melhores campanhas da competição nacional nesse período. Adversários na grande decisão da Copa do Brasil, o Verdão e o Tricolor Gaúcho se enfrentam nesta sexta (15), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão, em uma espécie de esquenta da final marcada para o dia 11.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação

>> Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!

Após um início de Campeonato Brasileiro conturbado, o Palmeiras fechou o primeiro turno na 7ª posição, com 28 pontos, sete atrás do então líder, Internacional. O desempenho ruim do time na primeira metade do torneio rendeu a demissão do ex-técnico do Verdão, Vanderlei Luxemburgo, na 16ª rodada, após a derrota por 3 a 1 para o Coritiba, no Allianz Parque. Andrey Lopes, o Cebola, assumiu o comando técnico e conseguiu duas vitórias e uma derrota nas rodadas seguintes à demissão.

Atualmente na 6ª posição da competição nacional, o Palestra soma 47 pontos e ainda segue vivo na briga pelo título. A equipe comandada por Abel Ferreira conta com a melhor campanha do returno com um aproveitamento superior a 70%.

Próximo adversário do Verdão no Brasileirão e, também, na final da Copa do Brasil, o Grêmio ocupa a 2ª posição na tabela das melhores campanhas do returno. O Tricolor Gaúcho tem a mesma pontuação e aproveitamento, só ficando atrás por ter uma vitória a menos. Na classificação do campeonato, a equipe de Renato Gaúcho está uma posição acima do Palmeiras, com dois pontos a mais, 49.

Na temporada 20/21, Palmeiras e Grêmio se enfrentaram em apenas uma oportunidade, no primeiro turno do nacional. Na partida realizada em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, os rivais inter-estaduais ficaram no empate por 1 a 1.

Palmeiras e Grêmio entram em campo nesta sexta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.