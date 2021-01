Mercedes endurece e propõe renovação com Hamilton apenas para 2021

A negociação pelo novo contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes ganhou um novo episódio. Segundo reportagem do jornal holandês De Telegraaf, a equipe quer oferecer contrato com validade de apenas uma temporada ao heptacampeão mundial, que prefere um acordo plurianual.

Nenhum dos vínculos já assinados por Hamilton com a Mercedes foram no atual formato proposto pela equipe. Quando deixou a McLaren e firmou contrato com a montadora alemã para 2013, a duração era de três temporadas. A renovação veio em 2015 com a mesma previsão, e apenas na última negociação, em 2018, um acordo menor foi feito, válido até dezembro de 2020.

Segundo reportagens recentes do jornal britânico Express e do italiano Corriere della Sera, o principal motivo do imbróglio entre as partes era a questão financeira. De acordo com a publicação oriunda da Itália, o heptacampeão não abre mão de receber € 45 milhões (R$ 293,7 milhões). A quantia informada pelo diário italiano é um pouco maior que a informação trazida pelo periódico britânico, que dá conta de € 40 milhões (R$ 261,1 milhões) pedidos pelo piloto de 36 anos para colocar a assinatura no novo contrato.

Lewis Hamilton homenageia Chadwick Boseman com o gesto do Pantera Negra (Foto: LAT/Mercedes)

Ocorre que a Daimler, empresa-mãe da Mercedes, não concorda em pagar o valor exigido por Hamilton na sua totalidade, uma vez que a matriz não deseja manter os custos elevados em tempos de incerteza econômica e de um panorama ainda bastante crítico para o mercado automobilístico. Por isso, a companhia presidida por Ola Kallenius tem como opção mais barata George Russell, que impressionou a todos pela sua performance no GP de Sakhir, realizado no primeiro domingo de dezembro, em prova que o prodígio de 22 anos substituiu Lewis — que se recuperava após ter testado positivo para a Covid-19 — e quase venceu.

A Ineos, nova acionista da Mercedes, entrou na jogada, segundo o Corriere della Sera, se comprometendo a bancar parte do salário exigido por Lewis e evitar que o heptacampeão deixe a equipe. Mas segundo informações do De Telegraaf, a petroquímica britânica não está disposta a arcar com os altos custos por mais que uma temporada.

Em entrevista à revista britânica Autosport, Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, se disse tranquilo sobre a questão, mesmo tendo na retina a decisão abrupta tomada por Nico Rosberg cinco dias depois de ter conquistado o seu único título mundial, em 2016. Pouco depois de chegar à maior glória da carreira, o alemão surpreendeu o mundo e anunciou sua aposentadoria das pistas com efeito imediato.

Lewis Hamilton ainda não renovou com a Mercedes (Foto: Mercedes)

“Não me preocupa nem um pouco, porque sempre vou respeitar as decisões de Lewis, seja para ficar conosco por muito tempo, seja para deixar o esporte e buscar interesses diferentes”, assegurou o ex-piloto e hoje chefe e acionista da Mercedes.

Toto não descarta a possibilidade de Hamilton simplesmente sair de cena da Fórmula 1. “Acho que devemos estar prontos para qualquer coisa que foi lançada sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, conversamos muito e somos muito transparentes uns com os outros. Acho que temos mais a conquistar juntos”, complementou o dirigente.

Já Anthony Hamilton, pai de Lewis, revelou ao Express uma conversa recente com o filho e indicando que a permanência deve acontecer, especialmente pelo desejo de continuar fazendo o que mais gosta na vida.

“Não tem nada a ver com metas. Ele não corre por troféus, ele corre porque ama o que faz e também ama inspirar os outros. Até agora, o que ele alcançou, espero, está inspirando os jovens que têm sonhos que querem alcançar”, seguiu.

“Lewis está preocupado, e nós como família também, com esperança, oportunidade, sonhos, conquistas, não com metas”, concluiu o pai.