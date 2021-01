Mesa BBB: convidados repercutem primeira Prova do Líder do BBB21 e revelam preferências | Mesa BBB

A #RedeBBB não para e na noite desta quinta-feira, 28/01, rolou ao vivo, aqui no Gshow , a primeira Mesa BBB dessa edição! Vivian Amorim e Rhudson Victor receberam Cida , ex-BBB2, Jakeline , ex-BBB12, Mahmoud , ex-BBB18, além da influenciadora Luana Xavier e Samir Duarte e Jeska Grecco , apresentadores do Podcast “ BBB Tá On “.

+ Veja como foi a cobertura da primeira Mesa BBB dessa edição

2 de 8 Primeira Mesa BBB recebeu convidados nesta quinta-feira, 28/01 — Foto: Reprodução/Instagram Primeira Mesa BBB recebeu convidados nesta quinta-feira, 28/01 — Foto: Reprodução/Instagram

O papo já começou repercutindo a primeira Prova do Líder do BBB21, que aconteceu minutos antes da Mesa BBB ir ao ar e já temos Nego Di como primeiro Líder dessa edição. Jakeline e Mahmoud contaram como esse momento do jogo é muito importante e difícil ao mesmo tempo.

A ex-BBB12 relembrou a dificuldade de uma das provas de resistência que viveu em sua edição.

“30 horas de prova. Foi muito louco aquilo ali. Depois daquilo ali que eu acabei me perdendo no programa”, contou a ex-BBB.

3 de 8 Jakeline rememora prova de resistência no BBB12 — Foto: Reprodução/ Gshow Jakeline rememora prova de resistência no BBB12 — Foto: Reprodução/ Gshow

Em seguida, Mahmoud também relembrou a Prova do Líder que ele ganhou na primeira semana do BBB18.

“Foi pura sorte. Pra mim foi importante, eu estava bastante fechado. Cheguei e fiquei assustado. Precisei dessa prova para entrar no jogo de alguma forma”.

4 de 8 Mahmoud também relembrou Prova do Líder no BBB18 — Foto: Reprodução/ Gshow Mahmoud também relembrou Prova do Líder no BBB18 — Foto: Reprodução/ Gshow

Com Nego Di como Líder, estão definidos também os grupos Xepa e Vip. E como sabemos, o assunto comida é sempre motivo de treta na casa mais vigiada do Brasil. Cida relembrou que participantes do BBB2 chegaram a esconder comida.

“Até goiabada! Imagina quem gostava de comer banana, ovo. Onde brigam mais é por comida”, contou a ex-BBB.

5 de 8 Cida rememora confusões sobre comida no BBB2 — Foto: Reprodução/ Gshow Cida rememora confusões sobre comida no BBB2 — Foto: Reprodução/ Gshow

Outro tema comentado pelos convidados na Mesa BBB foi o famoso Queridômetro, que já está dando o que falar no BBB21.

Já começou polêmico, né?, disse Jeska Grecco, referindo-se ao fato de Fiuk ter dado o emoji de cobra para Kerline no primeiro dia da dinâmica. “O emoji de cobrinha é aquela pessoa venenosa, que faz fofoca, fala uma coisa e depois fala outra”, completou a apresentadora.

6 de 8 Jeska comentou o Queridômetro do BBB21 — Foto: Reprodução/ Gshow Jeska comentou o Queridômetro do BBB21 — Foto: Reprodução/ Gshow

E já que ninguém pode ficar em cima do muro no BBB, Vivian intimou os convidados da Mesa BBB para escolherem alguém dessa edição para emparedar, alguém para ser Líder e alguém para imunizar. Só quem não votou foi Mahmoud, que já tinha deixado o papo no final. Confira os votos de cada um:

Luana Xavier: “Camilla de Lucas para Líder. Minha ‘best’, miguxa, a gente ia trocar várias ideias, curtindo a vida tipo ‘BFF’ real. Para o paredão, Juliette. A pessoa ficou 16 minutos no Raio-X, uma pessoa que não ouve. E dava a imunidade para o Gilberto. Para mim ele é o prefeito do BBB!”

7 de 8 A influenciadora Luana Xavier deu suas impressões sobre o BBB21 — Foto: Reprodução/ Gshow A influenciadora Luana Xavier deu suas impressões sobre o BBB21 — Foto: Reprodução/ Gshow

Cida: “Vou ter que emparedar a Juliette também. Ela fala e me dá uma canseira. Para imunizar, colocaria o Gilberto. Ele é um fofo, é animado. E vou botar o Fiuk de Líder. Esse garoto tem um quê de ‘piraquê’, todo mundo quer pegar.”

Samir: “Eu emparedava a Kerline. Ela tá patinando na casa, tretando com muitas pessoas. Para Líder, muito difícil escolher entre Camilla e Pocah, mas ia Camilla, ia obrigar ela a fazer todos os ‘Tik Toks’ comigo no espelho. E imunizaria o Lucas, gosto muito dele.”

8 de 8 Samir declarou suas preferências no BBB21 — Foto: Reprodução/ Gshow Samir declarou suas preferências no BBB21 — Foto: Reprodução/ Gshow

Jeska: “Imunizaria o Projota porque estou amando ele, quero proteger ele. Para Líder, com certeza a Pocah, eu amo ela, é maravilhosa, quero dançar igual a ela, ia fazer ela me ensinar. Emparedava a Juliette porque tá difícil, né?”