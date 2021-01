Mesmo com alta da Covid-19, SBT colocará Téo José para narrar final da Libertadores no Maracanã

O SBT definiu que a final da Copa Libertadores 2020 entre Santos e Palmeiras, no próximo dias 30, será transmitida diretamente do Maracanã. A decisão da emissora de, em meio a crescente de casos de Covid-19, coloca a casa da Libertadores como a primeira TV aberta a voltar a narrar partidas de volta aos estádios.

Além de Téo José – que ficou fora da transmissão de Palmeiras e River Plate, pela semifinal da Libertadores, no começo de janeiro, por ter se infectado com a doença -, dois outros repórteres estarão na transmissão no Maracanã. Já os comentaristas Mauro Beting e Jorginho estarão na exibição em estúdios. As informações são do Uol.

Segundo a publicação do portal, a emissora pode cancelar a ideia caso o Rio de Janeiro se mostre como um risco de contaminação ao narrador e aos outros funcionários da TV. Atualmente, a região é tida como de “alto risco”.

Desde março, quando se iniciou a quarentena no Brasil e a pausa nos jogos, apenas os canais Fox Sports levaram uma equipe ao estádio – no empate entre Flamengo e Racing, no Maracanã. Ex-dona dos direitos de transmissão da Libertadores, a Globo tem enviado apenas repórteres de campo para as partidas.



Ao todo, mais de oito milhões de brasileiros já foram diagnosticados com coronavírus e mais de 214 mil pessoas morrem no país por conta da doença. Segundo dados atualizados, o Rio de Janeiro soma 28 mil mortes por Covid-19 e não foi registrado queda nos índices. Pelo contrário – mesmo com a vacinação no estado para agentes de saúde, a região contou com aumento nos últimos dias.