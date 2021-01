Mesmo com audiência pela metade, The Blacklist é renovada para nona temporada · .

A NBC anunciou nesta terça-feira (26) que renovou a série The Blacklist para sua nona temporada. A encomenda da nova leva de episódios foi vista com surpresa, pois o drama protagonizado por James Spader e Megan Boone está longe de repetir o sucesso do passado. A atual fase tem média de 3,5 milhões de espectadores por episódio, quase metade dos índices que atingia no ano anterior.

Segundo a rede que exibe a atração nos Estados Unidos, a audiência aumenta muito quando são levados em conta o número de pessoas que assistem à série até sete dias depois de sua exibição original. De acordo com a NBC, o índice de pessoas no público-alvo, de 18 a 49 anos, triplica nesse período.

O sétimo ano de Blacklist foi problemático. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a equipe precisou encerrar a temporada antes do previsto e, sem conseguir sequer concluir as gravações do 19º episódio, apelou para uma animação com os personagens principais para contar sua história.

Até o momento, apenas três capítulos da oitava temporada foram exibidos e, como a contaminação continua alta nos EUA, a produtora Sony Pictures Television não sabe quantos episódios conseguirá produzir neste ano.

No Brasil, The Blacklist faz parte da programação do canal AXN na TV paga e também é exibida pela Globo com o título Lista Negra. As sete primeiras temporadas também estão disponíveis na Netflix.