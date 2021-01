Mesmo se considerando ‘abaixo’, Bruno Henrique é o jogador mais efetivo da Era Ceni no Flamengo

Bruno Henrique costuma ser “sincerão” nas entrevistas e, eventualmente, diz frases que viram bordão. Na última sexta-feira, o atacante concedeu uma coletiva com perguntas incisivas a respeito da má fase do Flamengo. E, em uma autoavaliação, voltou a chamar a atenção pela resposta: admitiu estar “pouco abaixo” em relação ao seu rendimento.

Ainda assim, curiosamente, Bruno Henrique é o mais efetivo da Era Rogério Ceni no Rubro-Negro. Se fica atrás de Gabriel Barbosa – que tem quatro gols – na artilharia deste período, o camisa 27 é quem soma mais participações diretas em bolas na rede: seis. São três gols feitos (todos pelo Brasileiro: diante de Atlético-GO, Coritiba e Bahia) e três assistências.

– Sei que estou um pouco abaixo, mas nunca vai faltar o empenho e a garra que sempre tive para continuar ajudando o Flamengo – disse.

Bruno Henrique também projetou a sequência do Brasileiro, cujo título ficou mais distante após a derrota para o Fluminense, que deixou o grupo “triste” – o site especializado “Infobola” considera só 8% de chance de título para o Fla.

– Ficamos tristes quando perdemos. Somos um grupo experiente e, quando essas coisas acontecem, chateia a todos. Temos que pensar no próximo jogo, não podemos nos abater, temos jogos pela frente, confronto direto, e só depende de nós para chegar na reta final brigando pelo título.

Bruno Henrique iniciou todos os jogos com Rogério Ceni (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Com 18 gols e nove assistências na temporada, Bruno Henrique estará à disposição no próximo jogo, que será contra o Ceará, no domingo. Aliás, o atacante iniciou como titular em todos os 11 jogos sob o comando de Ceni. Em tempo: Gerson também carrega esta mesma curiosidade (veja outras aqui).

A SITUAÇÃO DO FLA NO BRASILEIRÃO

Com 49 pontos e na quarta colocação, o time de Ceni segue a sete pontos de distância do líder São Paulo, que perdeu para o Red Bull Bragantino nesta quarta e está com 56 pontos. O Atlético-MG, que também tem 49, não atuará neste meio de semana. O Internacional está com 50 e é o atual vice-líder.

O Flamengo volta a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Ceará, no Maracanã. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.