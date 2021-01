Messi dá assistência e Barcelona vence o Huesca por La Liga

Com assistência de Lionel Messi, o Barcelona voltou a vencer em La Liga. Neste domingo, os catalães conquistaram os três pontos contra o Huesca, fora de casa. O único gol da partida foi marcado por Frenkie De Jong.

VEJA A TABELA DE LA LIGA

Logo aos 27 minutos do primeiro tempo, Lionel Messi achou De Jong entrando na área. O holandês completou para o fundo da rede e marcou o único gol da partida.

O resultado, importante para a sequência da equipe de Koeman, fez com que o Barcelona chegasse aos 28 pontos e entrasse no G4 de La Liga. O Huesca, por outro lado, segue na lanterna, com apenas 12 pontos.