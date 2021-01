Messi é suspenso por dois jogos após expulsão contra o Athletic Bilbao

O Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou, nesta terça-feira, a suspensão de Lionel Messi por dois jogos. A punição se deve por conta da expulsão do argentino na partida contra o Athletic Bilbao, pela final da Supercopa da Espanha.

Messi poderia pegar uma suspensão de quatro a 12 jogos, mas Carmen Pérez, presidente do Comitê e juíza do processo, decidiu aplicar apenas duas partidas. Assim, o camisa 10 do Barcelona perderá os jogos contra o Cornellá (pela Taça do Rei) e Elche (La Liga).

Com 753 jogos pelo Barcelona, essa foi a primeira expulsão de Messi com a camisa do clube. No total, são 648 gols, 284 assistências e 78 cartões amarelos.