Messi faz dois, dá show, e Barcelona vence o Athletic Bilbao fora de casa

O Barcelona segue invicto em 2021. Depois de vencer o Huesca na última rodada, fora de casa, os catalães foram até o estádio San Mamés e venceram o Athletic Bilbao, por 3 a 2, de virada, gols de Pedri e Messi, duas vezes.

O craque argentino começou o ano com tudo. Após dar a assistência para o gol de de Jong na última partida, Messi marcou os seus dois primeiros gols pelo Barça em 2021.

Com a vitória, o Barcelona subiu para a terceira colocação em LaLiga, com 31 pontos conquistados, a 7 do líder Atlético de Madrid. Na próxima rodada, o clube culé irá encarar o Granada.

Já o Athletic Bilbao está na nona colocação, com 21 pontos conquistados.

O jogo

A partida começou e logo o Athletic Bilbao abriu o placar. Aos dois minutos, Iñaki Williams recebeu bola esticada de Raúl Garcia, driblou Lenglet e colocou no fundo das redes de Ter Stegen.

Aos cinco, quase o segundo. Yuri Berchiche recebeu de Muniain e finalizou. No entanto, a bola pegou na rede pelo lado de fora.

O Barcelona teve a primeira chegada logo em seguida. Aos seis, Messi recebeu esticada de Dembélé, tocou para Griezmann, que ajeitou para Dest. O lateral bateu para a defesa de Simón.

O jogo inverteu e a pressão passou a ser catalão. Aos 12, Dembélé obrigou o goleiro do Athletic Bilbao a fazer outra grande defesa.

O empate veio aos 13. Messi cruzou para a área, de Jong ajeitou para o meio e Pedri completou para as redes.

A partida seguiu bastante movimentada, com chances criadas pelos dois lados. E a virada do Barcelona veio dos pés de Messi. Aos 37, o argentino tabelou com Pedri, que deu uma linda ajeitada, e bateu colocado. Belo gol do Barça.

A pressão continuava e o Barcelona seguia em cima. Aos 39, quase Griezmann faz o terceiro. Aos 42, foi a vez do francês servir Messi, que quase fez o segundo na partida.

A segunda etapa começou parecida com a primeira. O Athletic Bilbao teve a primeira chance, mas, dessa vez, não marcou. Iñaki Williams cabeceou em disputa com Araujo e a bola foi para escanteio.

Aos sete, Messi chegou a marcar. No entanto, a arbitragem marcou impedimento.

Aos 13, o argentino, que estava impossível na partida, recebeu na entrada da área, finalizou e a bola pegou na forquilha.

Mas, a pressão e a atuação de Messi era tanta, que o gol veio. Aos 16, Griezmann fez boa jogada e cruzou para o craque, que chegou batendo de primeira, estufando as redes do Bilbao.

Aos 26, mais uma bola na trave de Messi. O argentino recebeu de Pedri e acertou o trave.

O Athletic Bilbao diminuiu aos 44 minutos. Messi teve bola invertida antecipada, Berenguer serviu Muniain, que marcou para os mandantes.

Athletic Bilbao 2 x 3 Barcelona

GOLS: Athletic Bilbao: Inaki Williams e Muniain; Barcelona: Pedri e Messi (2x)

ATHLETIC BILBAO: Simón; Capa, Núñez, Martínez e Yuri (Mikel Balenziaga); De Marcos (Berenguer), Vencedor, Vesga (Dani Garcia) e Muniain; Raúl Garcia (Morcillo) e Iñaki Williams. Técnico: Marcelino

BARCELONA: Ter Stegen; Dest (Mingueza), Araújo, Lenglet e Alba; De Jong, Busquets e Pedri; Dembélé (Braihwaite), Messi e Griezmann. Técnico: Ronald Koeman

– Messi voltou a marcar pelo Barcelona após 2 jogos

– Barcelona está invicto em 2021

– Athletic Bilbao voltou a tomar 3 gols em uma partida após 4 partidas

Classificação

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo nos próximos dias por LaLiga.

