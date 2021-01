Messi leva dois jogos de gancho por expulsão e é desfalque para o Barcelona

Lionel Messi, do Barcelona, recebeu dois jogos de suspensão pelo cartão vermelho na Supercopa da Espanha, na derrota para o Athletic Bilbao. O argentino acertou Asier Villalibre, sem bola, já na prorrogação, nos minutos finais do revés por 3 a 2.

A punição imposta pelo Comitê de Competições da Federação Espanhola já era esperada, já que Messi foi denunciado por “violência no jogo” e não por “agressão”, pelo relato da súmula, o que o livrou de um gancho mais pesado, de quatro partidas.

Com a suspensão, Messi vira desfalque para o técnico Ronald Koeman nos compromissos contra o Cornellá, na Copa do Rei, e diante do Elche, em LaLiga, ambos fora de casa.

O vermelho na decisão da Supercopa foi a primeira expulsão de Messi em 754 partidas com a camisa do Barcelona.

Caso o clube catalão avance na Copa do Rei, Messi retornará ao time nas oitavas de final. Já em caso de eliminação, a volta será justamente no reencontro com o Athletic Bilbao, desta vez, em LaLiga, no Camp Nou.