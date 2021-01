Messi marca, Barcelona vira contra o Rayo Vallecano após levar gol de jogador do Real Madrid e avança na Copa do Rei

O Barcelona sofreu, mas está nas quartas de final da Copa do Rei. Nesta quarta-feira, jogando fora de casa, o Barça venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 em duelo válido pelas oitavas de final da competição.

Lionel Messi deixou sua marca com um gol e um passe crucial para o segundo, mas o jogo não foi fácil para o Barça, que por pouco não teve o mesmo destino que Real Madrid e Atlético, já eliminados da Copa do Rei.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Apesar do domínio dos catalães, o Rayo Vallecano foi quem abriu o placar, aos 18 minutos do segundo tempo, com Fran Garcia.

Curiosamente, o jogador de 21 anos pertence ao Real Madrid e está emprestado ao Rayo.

A reação do Barcelona não demorou. E aos 24 da etapa final, Messi empatou para os visitantes. E aos 34 minutos, após um belo passe do argentino, Alba tocou para De Jong dentro da área virar o confronto.

Com o resultado, o Barcelona avança às quartas de final e terá seu adversário definido após sorteio.

Sem Real e Atlético, a chave “aberta” pode permitir ao Barcelona conquistar o título da Copa, que não conquista desde 2018.

Rayo Vallecano 1 x 2 Barcelona

GOLS: Fran Garcia (RAY); Messi e De Jong (BAR)

RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Saveljich, Iván Martos, Fran García, Catena; Mario Hernández, Santi Comesaña, Jonathan Montiel, Trejo, Qasmi; Andrés Martín Técnico: Andoni Iraola

BARCELONA: Neto; Mingueza, Lenglet, Araújo e Firpo (Pedri); De Jong, Busquets, Riqui Puig (Alba); Messi, Griezmann (Braithwaite) e Trincão (Dembelé). Técnico: Ronald Koeman

– Barcelona teve 70% de posse de bola no primeiro tempo

– Fran Garcia pertence ao Real Madrid e está emprestado ao Rayo Vallecano

– Fran Garcia fez seu 1º gol como profissional

– Messi tem 15 gols em 23 partidas nesta temporada

– De Jong tem 5 gols em 24 jogos na temporada

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo por competições diferentes

Domingo, 31/1, 17h Barcelona x Athletic

Domingo, 31/1, 12h, Espanyol x Rayo

*horário de Brasília