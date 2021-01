Messi retorna, dá assistência, Barcelona bate o Huesca e volta a vencer

O Barcelona começou 2021 com o pé direito. Jogando fora de casa contra o Huesca, os comandados por Ronald Koeman venceram por 1 a 0, gol de de Jong, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Para a partida, o clube catalão contou com o retorno de Lionel Messi, poupado na partida contra o Eibar por conta de dores no tornozelo. E o argentino fez valer o retorno, dando a assistência para o gol marcado por de Jong.

Com a vitória, o Barcelona subiu para a quinta colocação em LaLiga, com 28 pontos conquistados, a 10 do líder Atlético de Madrid. Na próxima rodada, o clube culé irá encarar o Athletic Bilbao.

Já o Huesca segue na lanterna da competição, com apenas 12 pontos conquistados em 17 partidad disputadas.

O jogo

A primeira etapa foi de amplo domínio do Barcelona. Marcando em cima o tempo inteiro e buscando o ataque, o placar de 1 a 0 foi pouco pelo volume produzido pela equipe de Ronald Koeman.

Logo aos sete minutos, após cruzamento, a bola chegou a Pedri, que pegou de primeira e obrigou Álvaro Fernández a fazer bela defesa.

Um minuto depois, foi a vez de Messi aparecer. O argentino recebeu cruzamento, mas mandou a bola longe do gol.

Pedri voltou a figurar na partida aos 20. O camisa 16 recebeu cruzamento, mas cabeceou por cima.

Aos 26, o gol catalão. Após cruzamento de Messi, de Jong apareceu entre dois marcados e bateu de primeira para abrir o placar.

Mesmo apagado no jogo, Messi precisou apenas de uma chance para mostrar sua genialidade. Aos 40 minutos, o craque argentino bateu falta no ângulo e obrigou o goleiro Álvaro Fernández a voar para evitar o segundo do Barça.

Na segunda etapa, o Barcelona voltou em cima. Aos 10 minutos, quase o segundo. Dembélé recebeu lançamento, chegou primeiro que o goleiro do Huesca e tocou para o gol. No entanto, o zagueiro Siovas evitou que a bola entrasse em cima da linha.

A primeira chegada do Huesca só veio aos 16 minutos da segunda etapa. Mir, após cobrança de escanteio, tocou de calcanha e Ter Stegen fez linda defesa.

Álvaro Fernández voltou a ser pedra no sapato de Messi aos 22 minutos. O argentino, já na pequena área, finalizou e o goleiro do Huesca fez mais uma excelente defesa.

O goleiro Álvaro Fernández voltou a aparecer aos 31 e 35 minutos. Nas duas oportunidades, o goleiro do Huesca foi mais rápido que Dembélé e Messi, respecticamente, saiu e abafou os chutes.

O Huesca tentou ensaiar uma pressão no fim da partida buscando o empate. No entanto, desorganizado, não criou perigo ao gol de Ter Stegen.

Huesca 0 x 1 Barcelona

GOLS: de Jong (Barcelona)

HUESCA: Álvaro Fernández; Pulido (Juan Carlos), Insua, Siovas e Galán; Mosquera, Rico (Doumbia) e Seoane (Ferreiro); Gómez (Okazaki), Ontiveros e Mir. Técnico: Michel

BARCELONA: Ter Stegen; Dest (Mingueza), Araújo, Lenglet e Alba; De Jong, Busquets (Pjanic) e Pedri; Dembélé, Messi e Braithwaite (Griezmann). Técnico: Ronald Koeman

Jogadores do Barcelona comemorando gol contra o Huesca pelo Campeonato Espanhol Divulgação/FC Barcelona

– Messi completou 500 jogos no Campeonato Espanhol

– Barcelona voltou a vencer no Campeonato Espanhol

– Huesca só possui 1 vitória no Campeonato Espanhol

Classificação

Barcelona, 5º lugar, 28 pontos

Huesca, 20º lugar, 12 pontos

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo nos próximos dias.

Quinta-feira, 07/01, 14h30*, Alcoyano x Huesca, Copa do Rei

Quarta-feira, 06/01, 17h*, Athletic Bilbao x Barcelona, LaLiga

*horário de Brasília