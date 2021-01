Messi terá que pagar multa por homenagem a Maradona

Lionel Messi e Barcelona foram multados em 780 euros (cerca de R$ 5 mil) pela homenagem que o atleta prestou ao falecido Diego Armando Maradona. O argentino terá que arcar com a maior parte da multa, 600 euros (pouco mais de R$ 3800).

Na vitória sobre o Granada por 4 a 0, válida pelo Campeonato Espanhol, quatro dias após a morte de Maradona, Leo marcou um gol e comemorou tirando a camisa e mostrando a do Newell’s Old Boys, time onde Maradona teve uma breve passagem. Messi também chegou a integrar o time do Newell`s, mas atuou apenas nas divisões de base do clube.

O comitê de competição da Federação Espanhola de Futebol diz reconhecer a homenagem, mas também afirma que qualquer jogador que tirar a camisa ao comemorar, independente do motivo, deve ser punido.