‘Metade do que pagam ao Neymar vai para hospitais públicos’

Conhecido por seu temperamento extravagante, o técnico Raymond Domenech, ex-seleção francesa e atualmente no Nantes, vem chamando a atenção por suas entrevistas desde que deixou o desemprego para voltar a comandar uma equipe da Ligue 1 após muitos anos.

Nesta sexta-feira, ele voltou a ganhar as manchetes na França ao defender, em sua coletiva de imprensa prévia à partida contra o Lens, que os jogadores de futebol merecem ganhar os salários exorbitantes que recebem no país.

Questionado sobre o que acha das negociações entre a Liga Profissional de Futebol da França e o Sindicato dos Futebolistas da França para que os atletas aceitem uma diminuição geral de 30% de seus vencimentos, amenizando a crise econômica gerada pela pandemia de COVID-19, Domenech se posicionou de forma contrária.

De acordo com o técnico, os salários altos de atletas são benéficos para a França, já que, com a taxação de 50% a 75% de grandes quantias, um valor gigantesco é gerado para o Estado, que consegue manter os serviços públicos em ordem.

“Claro que podemos falar que temos salários excessivamente grandes no mundo do futebol. Mas os salários dos jogadores vão, em sua maioria, para o Estado, Há alguns jogadores que são taxados em até três quartos de seus vencimentos”, afirmou, citando em seguida o atacante Neymar, do PSG, que ganha o maior salário do futebol francês.

Neymar comemora gol durante jogo entre PSG e Olympique de Marselha Getty Images

“Não podemos esquecer do caso de Neymar, por exemplo. Metade de seu salário é repartido entre nossos hospitais, nossas escolas e todos os outros serviços públicos”, explicou.

Segundo a revista Forbes, Neymar fatura cerca de R$ 350 milhões por temporada em salários no Paris Saint-Germain – isso sem contar os diversos patrocínios pessoais do atleta.

Vale lembrar também que, devido à ruptura dos contratos de direitos de transmissão por parte dos grupos Mediapro e Canal+, o futebol francês foi obrigado a reduzir gastos de maneira urgente para tentar evitar uma crise financeira sem precedentes na liga do país.