Meu Crediário está divulgando vagas de emprego

A empresa Meu Crediário, que conta com um sistema de gestão online voltado ao atendimento das marcas varejistas, anunciou oportunidades de emprego.

As novas vagas são destinadas para os cargos de desenvolvedor Full Stack da empresa.

Segundo divulgado, são 2 oportunidades disponíveis para atuar na seguinte área:

Desenvolvedor Full Stack.

Os candidatos devem possuir conhecimento em desenvolvimento back-end e front-end, além de participar da definição e priorização do roadmap dos produtos.

Também devem ter interações contínuas com outros setores da empresa, garantindo que todos os negócios e necessidades sejam compreendidos e atendidos da melhor maneira possível.

Os novos contratados também vão coletar e fornecer feedbacks o tempo todo.

Como se inscrever

Os interessados podem enviar seus currículos através do seguinte endereço de e-mail: [email protected].

Para mais informações, acesse o site.

Mais sobre a empresa

A Meu Crediário é uma empresa ambiciosa e jovem, com o objetivo de transformar o Brasil através de meios tecnológicos e de inovação.

Os colaboradores da empresa são pessoas com iniciativa e que desejam crescer junto a empresa, algo que a Meu Crediário sempre prezou.

