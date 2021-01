Sabrina Sato usou um trecho da canção Espatódea, de Nando Reis, para se declarar para filha Zoe, que completou 2 anos em novembro do ano passado. “Meu mundo não teria razão”, escreveu a apresentadora na legenda da foto em que aparece com a criança aproveitando a piscina neste sábado (9).

“Não sei quanto o mundo é bão, mas ele está melhor porque você chegou e explicou o mundo pra mim. Não sei se esse mundo estã são, mas pro mundo que eu vim já não era. Meu mundo não teria razão se não fosse a Zoe”, declamou a titular do Game dos Clones, citando a música de Nando Reis, lançada em 2006 e que foi feita em homenagem à filha mais nova do artista.

A mulher do ator Duda Nagle curtiu o sábado com a filha e o marido no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e tem registrado os momentos de lazer em suas redes sociais. Fãs, amigos e celebridades se derreteram pela imagem de Sabrina com a pequena na piscina.

“Lindas”, elogiou Thelma Assis, vencedora do BBB20. “Não aguento essas duas”, disse Luiza Brasil. “A alegria de vocês transborda nas fotos! Que delícia!”, exaltou um perfil que homenageia o famoso psiquiatra Sigmund Freud, pai da psicanálise.

Veja a publicação de Sabrina Sato com a filha: