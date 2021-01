Michelle Costa, do ‘BBB9’, sonha em atuar no cinema e rememora trabalho ao lado de Juliana Paes | BBB21

Primeira participante a ser eliminada da nona edição do Big Brother Brasil, Michelle Costa ainda lembra com detalhes a semana intensa que viveu no reality. Aos 24 anos, a ex-Miss Pernambuco, foi escolhida para entrar na casa, mas teve sua estadia ‘encurtada’ após a Eliminação no primeiro Paredão. Doze anos depois, agora com 36 anos, ela conversa com o Gshow e rememora a sensação: