Microsoft divulga lista de jogos exclusivos do Xbox para 2021

Com a primeira quinzena de 2021 já para trás, a Microsoft aproveitou a ocasião para atualizar a sua base de fãs sobre todos os títulos exclusivos que serão lançados para o Xbox ao longo deste ano (neste caso, todos já anunciados até aqui).

A lista é generosa e abraça tanto o Xbox Series X/S quanto o Xbox One, e traz representantes de praticamente todos os tipos de jogos – incluindo aqui Halo Infinite, The Medium, Microsoft Flight Simulator e outros. Confira essa relação completa na sequência:

Adios

The Artful Escape

The Ascent

The Big Con

CrossfireX

Dead Static Drive

Echo Generation

ExoMecha

Exo One

The Gunk

Halo Infinite

The Last Stop

Lake

Little Witch in the Woods

The Medium

Microsoft Flight Simulator

Psychonauts 2

RPG Time

Sable

Scorn

She Dreams Elsewhere

Shredders

Song of Iron

Tunic

Twelve Minutes

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy

Warhammer 40K: Darktide

Way to the Woods

The Wild at Heart

The Yakuza Remastered Collection

Yakuza 6: The Song of Life

Curtiu a lista? Qual game você aguarda com mais ansiedade? Deixe a sua opinião no espaço mais abaixo destinado aos comentários.



Fonte: Tecmundo