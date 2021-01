Microsoft Edge: novo recurso sincroniza histórico entre dispositivos

Atendendo a muitos pedidos, o navegador Microsoft Edge sincronizará o histórico de navegação e guias entre diferentes dispositivos. Após ser disponibilizado para testadores beta em novembro de 2020, o recurso chega aos usuários de alguns países.

Dessa maneira, será possível acessar as páginas visitadas anteriormente no Windows 10, no macOS ou na versão mobile do navegador para iOS e Android. Além disso, as pessoas poderão acessar a mesma guia em diferentes dispositivos.

Os recursos precisam ser habilitados manualmente pelo usuário.Fonte: The Verge/Reprodução

As funções de histórico e de guias abertas devem ser ativadas manualmente pelo usuário. Para isso, deve-se acessar as configurações do Microsoft Edge, clicar na opção “Sincronizar” e habilitar as funções referentes a cada uma das funcionalidades.

Em seguida, será possível ver a lista do histórico dividida em três tópicos: “Geral”, “Guias Fechadas Recentemente” e “Páginas Acessadas em Outros Dispositivos”. A última opção segue em fase de testes e pode não estar disponível para todos os usuários.

Segundo o portal The Verge, os novos recursos começaram a ser disponibilizados para alguns usuários do Edge no Reino Unido. Em breve, eles devem chegar aos navegadores de outros países da Europa e da América.

Funcionamento do histórico de navegação no Edge.Fonte: Microsoft/Divulgação

Outras atualizações recentes

Lançado em janeiro de 2020, o Microsoft Edge é um navegador baseado no Chromium — software desenvolvido pela Google. Após chegar ao mercado com poucos recursos, ele vem recebendo diversas atualizações com recursos exclusivos.

Por exemplo, ele apresenta uma ferramenta nativa de comparação de preços e alertas de desconto. Assim, elimina a necessidade de instalar extensões de terceiros que realizam esse serviço para os usuários.

Outra funcionalidade bastante elogiada é a captura de tela nativa, que permite adicionar textos e anotações diretamente na imagem. Em breve, o navegador também deve receber um update que vai possibilitar colocar a barra de guias na lateral.