Microsoft Edge recebe temas e gerenciador de senhas em atualização

Nova atualização para o Microsoft Edge introduz temas coloridos e vários novos recursos para o navegador. Em comemoração pelo primeiro ano da versão repaginada do navegador, agora com Chromium em seu código fonte, a companhia lançou um novo gerenciador de senhas, melhorias de performance, um novo recurso de “abas suspensas” e novos ícones de navegação.

A seleção inicial de temas inclui uma grande variedade de temas, indo de artes personalizadas à grandes franquias de jogos da Microsoft e filmes — incluindo Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon e Mulher Maravilha 1984. As opções incluem papeis de parede inéditos e novas cores para todo o navegador, dando várias camadas de customização.

Ícones e menus do navegador também foram retrabalhados para melhor corresponderem com o Fluent Design, a identidade visual adotada no Windows 10. “No mais recente lançamento, vocês vão reparar em pequenas atualizações nos ícones do Microsoft Edge, agora mais redondos e ‘suaves’ visualmente”, comentou Liat Ben-Zur, executiva da Microsoft que trabalha na iniciativa “Modern Life” da companhia.

Em paralelo, o navegador adicionou a ferramenta de “abas suspensas” para aprimorar a performance do navegador e manter seu progresso no site. Trata-se de um sistema inteligente para redirecionar recursos de abas pouco acessadas para as que estão em maior evidência e aprimorar o desempenho da navegação sem extrair mais recursos do computador.

Novo gerenciador de senhas

Outra importante novidade do navegador está no gerenciador de senhas. Além de salvar senhas associadas a contas online, o navegador também poderá gerar combinações fortes para criação de novos cadastros — e armazená-los diretamente na máquina.

Microsoft/Divulgação

Ao lado disso, a Microsoft adicionou um recurso semelhante ao que há no Google Chrome, que verifica a integridade da sua senha em vazamentos da internet. Na prática, se a sua senha for encontrada em algum vazamento pela internet, o navegador avisará que ela foi comprometida e você poderá realizar uma renovação de senha com poucos cliques.

Por fim, o histórico de navegação e a sua atividade no navegador finalmente serão sincronizadas com o app para celular. A ferramenta não é inédita, mas melhora significativamente a experiência do navegador nesse ecossistema de softwares construído pela Microsoft.