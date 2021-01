Microsoft ironiza morte da Touch Bar da Apple em novo vídeo

Mantendo sua controversa tradição, a Microsoft voltou a provocar a Apple em um novo vídeo promocional do Surface Pro 7. Nele, o Macbook Pro é alfinetado pela falta de inovação em seu design e recursos oferecidos que, por outro lado, podem ser encontrados junto de outras novidades no laptop da companhia de Redmond.

Dessa vez, o principal alvo das críticas foi a Touch Bar presente nos Macbook Pro. A solução da Apple foi comparada, em um tom ácido, com a nova tela sensível ao toque presente no Surface Pro 7: “Mac me deu esta pequena barra, mas por que eles não podem simplesmente me dar uma tela inteiramente sensível ao toque?“, questiona o apresentador.

A crítica elaborada pela Microsoft também condiz com as reclamações dos usuários da Maçã, que pedem a implementação de uma tela propriamente sensível ao toque ou a remoção da Touch Bar — ocasionalmente vítima de toques acidentais. Nesse sentido, a Apple parece estar trabalhando em um novo design do recurso para as próximas versões do Macbook.

E não para por aí: a Microsoft também reforça o diferencial na presença da caneta capacitiva já inclusa no pacote, além da versatilidade do teclado destacável do Surface Pro.

Adiante, a companhia curiosamente afirma que o laptop híbrido é um “dispositivo para jogos muito melhor”, já que não consegue manter uma performance satisfatória por contar apenas com dispositivos gráficos integrados, segundo o The Verge.

O anúncio apesar de ousado, foca no dispositivo mais antigo para efetuar o comparativo. O modelo foi substituído pelo Surface Pro 7 Plus e recebeu atualizações modestas em seu processador e design de hardware.