Microsoft lança Surface Pro 7+ com chips Intel Tiger Lake e 4G

A Microsoft revelou nesta segunda-feira (11) o Surface Pro 7+, versão atualizada do tablet lançado em outubro passado. Uma das atrações da marca na CES 2021, o modelo equipado com Windows 10 Pro chega trazendo várias novidades, como os processadores Intel Tiger Lake de 11ª geração.

De acordo com a gigante de Redmond, a nova versão do Surface Pro 7 estará disponível em versões com chipset Intel Core i3-1115G4, Intel Core i5-1135G7 e Intel Core i7-1165G7, sendo o modelo com i5 o único que oferece suporte às conexões 4G LTE.

Vale destacar ainda o SSD removível, disponível nas opções de 128 GB, 256 GB (Wi-Fi ou LTE), 512 GB e 1 TB (Wi-Fi), e a bateria de maior duração, com autonomia de 15 horas (13,5 horas no modo 4G), cerca de 5 horas a mais em relação ao modelo de 2020.

Ele poderá ser encontrado em duas opções de cores.Fonte: Microsoft/Divulgação

O restante da configuração inclui memória RAM com opções de 8 GB a 32 GB, tela PixelSense de 12,3 polegadas (resolução de 2736 x 1824 pixels), câmera frontal de 5 MP e traseira de 8 MP com gravação de vídeo em 1080p. Há também alto-falantes com Dolby Atmos, portas USB-C e USB-A, conector P2 para fones, leitor de cartões (versão LTE) e suporte ao Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.

Disponível para empresas e escolas

O Microsoft Surface Pro 7 Plus estará à venda a partir do próximo dia 15, nas cores preto e prata, sendo oferecido para clientes corporativos nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e outros países da Europa.

Quanto aos preços do Surface Pro 7+, os valores variam conforme a configuração. A versão com Core i3, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento é a mais barata, custando US$ 900, enquanto o modelo com i7, 32 GB de RAM e 1 TB de espaço interno é o mais caro, saindo a US$ 2,8 mil.