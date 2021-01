Microsoft registra tela que ajusta ângulo de visão automaticamente

A Microsoft registrou uma patente na Europa de um sistema automático para ajuste de ângulo de visão de telas. Registrado na primeira semana de janeiro, o documento descreve o funcionamento do sistema automático para notebooks para evitar distorção de cores e aproveitamento total da área de tela.

Por meio de sensores e o auxílio da câmera, o sistema poderia identificar a posição dos olhos e fazer pequenos ajustes para alinhar a tela e o campo de visão do usuário. Além disso, o sistema também reconhece a distância dos olhos para a tela, o que poderia dar a capacidade de ajustar o tamanho de ícones e de janelas para uma melhor experiência no uso do notebook.

Patently Apple/Reprodução

Apesar de ser demonstrado com um notebook, o sistema poderia ser aplicado a outros dispositivos — incluindo monitores, televisões e até telas secundárias de notebooks. Nada impediria que a ideia da Microsoft alcance um leque maior de aparelhos, mas ainda resta entender quais seriam os reais benefícios do ajuste automático.

Ademais, a patente não indica o lançamento do projeto, tampouco seu desenvolvimento. Companhias registram inúmeras patentes constantemente para manter o domínio sobre algum conceito de produto, que eventualmente chega ao mercado em versão final. Esse exemplo da Microsoft pode ser um deles, resta aguardar por maiores novidades — coisa que só deve acontecer daqui a alguns meses ou anos.