Microsoft reverte o aumento de preço da Xbox Live Gold

Ontem (22) a Microsoft gerou uma grande polêmica na internet ao anunciar um significativo aumento de preço na assinatura da Xbox Live Gold nos EUA. Hoje (23), a empresa veio a público anunciar que está voltando atrás em sua decisão, além de trazer boas novidades para quem gosta de jogos free to play!

Em seu Twitter oficial, a companhia se desculpou pela controvérsia e disse que “hoje não foi um grande dia. Sempre tentamos fazer o nosso melhor, mas hoje erramos feio. Nós ouvimos vocês e estamos revertendo as mudanças de preço da Xbox Live Gold”.

No mesmo fio, a Microsoft aproveitou para anunciar que “para deixar a Xbox Live mais alinhada com a forma como vemos os jogadores no centro da experiência, estamos removendo a obrigatoriedade de assinar a Gold para poder jogar os títulos free to play. Estamos começando a trabalhar nisso imediatamente e teremos atualizações sobre o tema nos próximos meses”.

Today was not great. We always try to do our best for you and today we missed the mark.

We hear you, and we’re reversing our Xbox Live Gold pricing updates.

