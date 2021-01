Microsoft sonda jogadores sobre funções do DualSense no Xbox Series X/S

O Xbox Series X|S foi lançado com grande sucesso no fim do ano passado e até agora o seu estoque não foi normalizado, tamanha a procura por parte dos jogadores! Mas sempre há espaço para melhorias, e a Microsoft parece bem interessada nos movimentos de sua maior rival.

Segundo o site TechRadar, os compradores dos novos videogames passaram por uma pesquisa de opinião que, entre outros tópicos, indagava se os consoles tinham uma experiência verdadeiramente com cara de próxima geração. Confira:

A Microsoft está medindo o nível de satisfação dos compradores do Xbox Series X|SFonte: TechRadar

Bem mais intrigante, o formulário também indaga se há algum recurso do joystick Dual Sense que os seus consumidores gostariam de ver incluído futuramente nos controles Xbox:

O último tópico da pesquisa diz respeito ao controle DualSense da SonyFonte: TechRadar

“Eu estou ciente de alguns recursos dos controles PlayStation que eu gostaria que estivessem presentes neste console”, diz o tópico, que então permite marcar as opções “Concordo fortemente” ou “nem concordo e nem discordo”.

E você, como se sente a respeito dos controles da nova geração? Qual é o seu favorito? Conte para a gente nos comentários a seguir!