Microsoft Teams: atualização melhora experiência no Android e iOS

A Microsoft liberou atualizações para o Microsoft Teams no Android e iOS. A plataforma de comunicação recebeu novas funcionalidades em ambos os sistemas operacionais móveis visando aprimorar a usabilidade em smartphones.

A edição do aplicativo para Android recebeu apenas uma mudança, mas que pode fazer a diferença para os usuários assíduos do serviço. Agora, a plataforma permite receber ligações de todas as contas em que você está logado, incluindo perfis que não estejam em atividade.

Fonte: Zoom

Para os usuários do iOS, a lista de mudanças é diferente e maior. O aplicativo para iPhones e iPads agora acompanha o tema utilizado na interface do sistema e também conta com melhores resultados de pesquisa.

Além disso, os usuários do Teams no iOS agora podem entrar em salas durante as reuniões em grupo na plataforma. A atualização ainda permite acessar as opções de uma reunião por meio da aba de detalhes.

A Microsoft já está distribuindo as atualizações para o Teams em ambas as plataformas. Após o update, o aplicativo para Android é exibido na versão 1416/1.0.0.2021010802, enquanto a nova edição do iOS é marcada como 2.3.0.

Recentemente, a Microsoft também lançou uma grande melhoria para o Teams na versão de computador. O aplicativo para desktop agora permite recapitular reuniões passadas.