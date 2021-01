Microsoft tenta te convencer a usar o ‘Seu Telefone’ em vídeo sedutor

A Microsoft lançou um novo vídeo promocional do app “Seu Telefone” para Android e Windows 10. O app promete controle sobre o smartphone direto do computador, e oferece recursos ainda mais interessantes para modelos da linha Samsung Galaxy.

Do “Seu Telefone” é possível atender e realizar chamadas, enviar mensagens, conferir notificações e até utilizar aplicativos — se o seu dispositivo for compatível. O app é feito para otimizar o fluxo de acessos entre o computador e o celular, oferecendo até sistemas “arrasta e solta” para copiar mensagens, links ou até fotos.

No smartphone Samsung, a integração com o Windows 10 é ainda mais vantajosa. Pelo “Seu Telefone” é possível até transmitir a tela do celular em tempo real, se tornando especialmente útil enquanto o smartphone está distante ou para gerenciar algum dispositivo smart home direto pelo computador.

Contudo, a compatibilidade do app em outros aparelhos é frustrante. A experiência com o aplicativo não é agradável, tanto no celular, quanto no computador; seja com notificações duplicadas, interface pouco responsiva, menus lentos e confusos e recursos principais ausentes ou sem funcionar.

De toda forma, o app da Microsoft pode melhorar com futuras atualizações e agradar donos de smartphones da linha Galaxy. Confira neste artigo como utilizar o app “Seu Telefone” no Android e Windows 10 e compartilhe suas opiniões sobre o aplicativo na seção de comentários.