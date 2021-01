Microsoft trabalha em nova versão do Outlook para Windows e Mac

A Microsoft está desenvolvendo uma nova versão do Outlook, que em breve deverá substituir os atuais apps padrões de e-mail e calendário do Windows 10, além de funcionar no macOS, nos dispositivos móveis e em qualquer navegador. A novidade foi revelada pelo Windows Central nessa segunda-feira (4).

Baseado na versão web do Outlook, o aplicativo recebeu o codinome “Monarch” e faz parte do projeto “One Outlook”, revelado parcialmente pela gigante de Redmond durante uma conferência no início de 2020. A proposta é usá-lo no lugar das diferentes alternativas do cliente de e-mail da companhia existentes atualmente, sendo compatível com todas as plataformas.

Trata-se de “uma nova versão do Outlook, projetada para experiências em tela grande”, conforme a descrição presente na versão vazada do programa, que oferecerá a mesma experiência de usuário em qualquer dispositivo e sistema, seja no notebook, celular ou tablet. Ela estará disponível para os clientes comerciais e também de forma gratuita para qualquer pessoa.

O novo app será baseado no Outlook Web, trazendo diversos avanços em relação à versão atualmente disponível.Fonte: Windows Central/Reprodução

Mais leve e rápido que o cliente utilizado atualmente, o One Outlook terá diversos recursos integrados, de acordo com a publicação. Entre eles, destaque para o armazenamento offline, um sistema de notificações e a ferramenta de compartilhamento, ampliando as funções disponíveis na versão web, no momento.

Lançamento previsto para 2022

A novidade ainda se encontra em estágio inicial de desenvolvimento, que vem sendo testada pela Microsoft com alguns usuários selecionados e interessados em ajudar na melhoria da ferramenta. Mas nesta primeira versão do app, alguns recursos previstos no projeto não estão disponíveis, como o modo offline, por exemplo.

Uma versão beta mais completa do novo Outlook deve ser disponibilizada pela dona do Windows até o final deste ano, enquanto a versão final, incluindo todas as ferramentas, tem previsão de lançamento somente para o próximo ano, substituindo totalmente os apps atuais.