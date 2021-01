Miguel contrata detetive e encontra Poderosa à beira da morte · .

Miguel (Rafael Sardão) vai dar uma pausa nas orações pela alma de Poderosa (Day Mesquita) para enfim colocar a mão na massa na reta final de Amor Sem Igual. O produtor rural vai contratar um detetive particular para descobrir o paradeiro da garota de programa. Ele a encontrará à beira da morte, após ter sido baleada pelos homens de Fonseca (Thierry Figueira) na novela da Record.

Apesar dos apelos de Furacão (Dani Moreno) para ajudá-la a convencer a jovem a esquecer sua vingança contra Ramiro (Juan Alba), o sócio de Oxente (Ernani Moraes) lavou as mãos nos capítulos anteriores do folhetim de Cristianne Fridman. Ele bateu o pé de que poderia apenas rezar para que a ex-namorada voltasse à razão.

A apatia de Miguel colocou a protagonista de Day Mesquita em uma sinuca de bico. Ela trocou os pés pelas mãos ao investigar o laptop de Tobias (Thiago Rodrigues), que voou no pescoço da meia-irmã. A briga terminou na morte do dono da Brás Esportes e na fuga alucinada da ruiva.

Acusada injustamente pelo assassinato do pai, ela se esconderá em um posto de gasolina na beira da estrada e, de quebra, precisará deixar a “aposentadoria” para levantar uma grana com os caminhoneiros que passam pelo local.

Preocupado, o agrônomo interpretado por Rafael Sardão confessará a Hugo (José Victor Pires) que preferia que Poderosa lhe pedisse ajuda a vê-la desaparecer no mundo como fumaça. Ele decidirá acabar com a inércia e contratará um detetive nas cenas que serão exibidas a partir desta quarta (6).

O investigador seguirá as pistas até a parada no meio de estrada em que a meia-irmã de Fernanda (Barbara França) se esconde. Ele, inclusive, vai dar uma prensa em uma garota de programa que faz ponto por ali atrás de mais informações sobre o seu alvo.

Miguel não pensará duas vezes e correrá até o local para implorar que Poderosa volte para o seu sítio, mas chegará tarde demais. Denunciada por um cliente, que terá a reconhecido, a amiga de Furacão estará em plena fuga da polícia. Atônito, ele assistirá aos capangas de Fonseca descerem chumbo na moça –um deles a acertará em cheio.

Amor Sem Igual é a primeira novela na TV aberta a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano. O folhetim chega ao fim no próximo dia 18 para dar lugar a Gênesis –trama bíblica que conta com sete fases e mais de 200 atores.

