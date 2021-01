Miguel dá baile em Pedro e prova que rival é o ‘jegue’ do haras · .

Pedro (José Mayer) procurará Miguel (Tony Ramos) para intimidá-lo em relação ao seu romance com Helena (Vera Fischer) em Laços de Família. O administrador do haras levará um baile do dono da livraria, que provará com muita elegância que o rival não passa de um “jegue” na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Com ciúme da esteticista, Pedro irá até a livraria para tentar tirar Miguel de seu caminho. O pai de Ciça (Julia Feldens) receberá o administrador do haras em seu escritório, onde lhe oferecerá um café. O ogro olhará tudo ao redor, andará pelo lugar e dirá que Miguel está bem instalado.

“É necessário. Eu passo aqui a maior parte do meu tempo”, explicará o comerciante. “Recebe visitas, faz refeições… Na minha terra, se diz que isso aqui é um matadouro, é bom para abater umas garotas”, observará o grosseirão interpretado por José Mayer.

Miguel comentará que Danilo (Alexandre Borges), marido de Alma (Marieta Severo), falou as mesmas coisas. Pedro continuará a analisar o lugar, perguntará sobre as fotos de escritores na parede e dirá para Miguel que não é tão ignorante quanto ele pensa.

“Gostar de animais é uma forma de cultura. Quando eu era jovem, eu li muito. Gostava muito de livro de aventura”, contará o gaúcho. Mesmo incomodado com a visita, Miguel continuará tratando Pedro de forma educada e tentará manter uma conversa elegante.

“Isso é bom. Aliás, é uma forma muito eficiente de começar a gostar de ler, e começar a se interessar mais por livros”, falará o personagem de Tony Ramos, que será interrompido por sua secretária. Ela avisará que tem uma ligação de Los Angeles para ele.

O comerciante pedirá licença. Ao começar a falar em inglês, o homem acabará por impressionar Pedro com sua desenvoltura em outra língua.

Pratos limpos

Assim que Miguel encerrar a ligação, Pedro continuará com suas observações que não passarão de provocações. Mesmo com classe, o empresário perderá a paciência e perguntará o que ele quer. “Você veio aqui para comprar um livro e aproveitou para tomar um café, ou você veio diretamente me falar alguma coisa? O que é?”, questionará Miguel.

“Eu vim pedir a você que largue do pé da Helena e jogue esse seu charme em cima de outra. Eu sei que tem muita garotinha deslumbrada por aqui”, soltará Pedro. “É muita petulância sua, vir até aqui para falar uma idiotice como essa. Que direitos você tem pra poder me pedir uma coisa dessas?”, perguntará.

“Nós nos amamos. e você apareceu para atrapalhar”, disparará Pedro. O pai de Paulo (Flávio Silvino) rebaterá e falará que as palavras do primo da loira não vão ao encontro das da esteticista, mas o cowboy insistirá ao falar que ela está confusa e abalada por conta do que aconteceu com a filha e com Edu (Reynaldo Gianecchini), que era namorado dela.

“Se sentiu perdida e aí, você apareceu, claro. Para consolar, pra ver se ocupava o lugar vago”, insinuará Pedro. Ele soltará que ama Helena, um amor de mais de 20 anos que não morreu.

Romance duplo

“Você não sabe nem o que está dizendo. Escute aqui, você não é proibido de amar quem quer que seja. Você pode amar qualquer pessoa, não me interessa quem você ama. Você tem que entender que a Helena não divide esses mesmos sentimentos que você”, esbravejará Miguel.

“Aí que você tá enganado. Ela me ama como sempre me amou. Eu tenho tido provas disso. Nós temos estado juntos algumas vezes, na minha casa, no haras, no apartamento dela, em reuniões familiares. Eu sinto, todo homem sente. Eu sinto que o nosso amor voltou mais forte do que nunca”, escancarará o ogro.

Miguel ficará visivelmente abalado, mas dirá que não acredita em absolutamente nada do que o adversário está dizendo. “Se você já falou tudo o que queria, nossa conversa já está terminada”, falará o comerciante.

Antes de se retirar, o funcionário de Alma dará um aviso: “Se você não sair do meu caminho, eu vou passar por cima de você como um trator”, ameaçará. Miguel rebaterá e afirmará ele não o amedronta. Por último, acrescentará que é Helena quem deve escolher entre eles dois.

