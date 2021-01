Miguel faz queixo de Poderosa cair ao falar ‘sim’; descubra como · .

A felicidade vai bater à porta de Miguel (Rafael Sardão) na reta final de Amor Sem Igual. Disposta a lutar pelo amor do produtor rural, Poderosa (Day Mesquita) fará uma visita inesperada no meio da noite para pedi-lo em casamento. O sócio de Oxente (Ernani Moraes), no entanto, não será pego de surpresa –ele já terá até comprado as alianças na novela da Record.

A ruiva teve uma epifania ao encontrar um bilhete dentro da Bíblia que ganhou de presente do agrônomo no folhetim de Cristianne Fridman. Ela finalmente entendeu que Deus sempre esteve ao seu lado, até mesmo nos piores momentos, e decidiu dar uma guinada de 180º na própria vida.

Além de abandonar a prostituição, a jovem também adotará o nome de Angélica e pedirá a Maria Antônia (Giselle Batista) que a leve para ser batizada na mesma igreja frequentada pela sua família. A transformação chamará a atenção do comerciante interpretado por Rafael Sardão, que tentará acertar os ponteiros com a ex-namorada nas cenas que serão exibidas nesta quinta (14).

A protagonista de Day Mesquita, no entanto, ainda precisará acertar as contas com o passado para aceitar o amor de Miguel. Ela cairá em si durante uma conversa com Ioná (Malu Falangola), que admitirá que ainda não perdoou a si mesma por ter feito tantas decisões erradas.

Como num estalo, Poderosa fará as pazes consigo mesma para então voltar a procurar pelo vendedor de verduras. Ela já chegará com o pé na porta, determinada a não perder mais nem um minuto. “Casa comigo, Miguel?”, disparará a ex-garota de programa.

O agricultor não conseguirá conter as lágrimas ao perceber que enfim conseguiu abrir os olhos da ruiva. O bonitão revelará que deu o Livro Sagrado de presente na esperança que ela também pudesse compartilhar de sua fé, porque ele sempre acreditou que Angélica podia dar a volta por cima e sepultar de vez o seu desejo por vingança.

Ele ainda fará o queixo da amiga de Furacão (Dani Moreno) a mostrar que sempre quis um relacionamento sério. O rapaz retirará um envelope que guarda ao lado da sua Bíblia, com duas alianças que tinha comprado pouco depois de perceber que estava apaixonado por ela. “Então é oficial, estamos noivos”, anunciará ele, antes de tomar a irmã de Fernanda (Barbara França) nos seus braços.

Amor Sem Igual é a primeira novela na TV aberta a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março do ano passado. O folhetim chega ao fim na próxima segunda (18) para dar lugar a Gênesis –trama bíblica que conta com sete fases e mais de 200 atores.

Confira o resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 14 de janeiro

Na mansão, Poderosa desce a escada deslumbrante. Todos percebem só de olhar que ela está mudada. Cindy, Maria Antônia e Angélica conversam sobre fé. Angélica indaga porque Miguel não a visitou e Maria Antônia diz que ele quer muito, mas que cabe a ela o próximo passo.

Durante despedida, Angélica diz a Caio que sempre se sentiu um pouco sua mãe também e Furacão se surpreende. Na casa de Furacão, Caio está pronto para ir para o aeroporto.

Angélica revela à Fernanda que quer vender a mansão, mas só se ela e Tobias concordarem. Angélica aproveita e pede perdão a todos, que logo se despedem. Sozinha, ouve a porta batendo. Quando a abre, se surpreende ao ver Miguel.

