Milan está próximo de um acordo por empréstimo com Tomori, zagueiro do Chelsea

O Milan está próximo de contratar o zagueiro Fikayo Tomori por empréstimo de seis meses, com opção de compra. O zagueiro de Chelsea está sem espaço com o técnico Frank Lampard e perto de ser negociado com a equipe italiana, segundo a Sky Sports.

Tomori também já é praticamente um novo jogador do Milan! Empréstimo de 6 meses. Opção de compra fixada em €30M. Exames médicos e assinatura do contrato também nas próximas horas.

O zagueiro de 23 anos subiu ao time profissional do Chelsea em 2016 e disputou apenas 27 jogos com os Blues desde então. O jogador já passou por outros empréstimos nesse período, como para o Brighton, Hull City e Derby County.

Em entrevistas, Lampard não esconde que enxerga com bons olhos mais um empréstimo para o jovem. “Tem uma possibilidade dele sair por empréstimo para jogar mais. Seria interessante para ele e para o clube”.

Se quiser contar com o Tomori em definitivo, o Milan teria que desembolsar 25 milhões de libras (cerca de 179 milhões de reais).