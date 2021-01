Milan vence o Bologna, abre vantagem na liderança do Italiano e joga pressão para os rivais

Após duas derrotas, incluindo a eliminação da Copa da Itália para a Inter de Milão, o Milan enfim voltou a vencer. Neste sábado, fora de casa, a equipe rossonera derrotou o Bologna por 2 a 1 e se manteve firme na liderança do Italiano. Rebic e Kessié marcaram os gols dos visitantes, enquanto Poli descontou para os mandantes, na partida válida pela 20ª rodada da competição.

SEGUE O LÍDER

Com a vitória, o Milan chegou aos 46 pontos e abriu cinco em relação ao rival e vice-líder Inter de Milão (41), que ainda jogará na rodada. O Bologna, por sua vez, permanece em 13º, com 20 pontos conquistados.

IBRA FALHA, REBIC RESOLVE

Em um primeiro tempo de jogo aberto e rápido, o Milan criou as principais chances e abriu o placar aos 26 minutos. Rafael Leão foi derrubado por Dijks na área, e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o goleiro Skorupski chegou a defender o chute de Ibrahimovic, mas Rebic aproveitou o rebote para colocar os visitantes na frente do placar.

APRENDE COMO SE FAZ, IBRA

Na etapa final, o Milan precisou de apenas 10 minutos para ampliar o marcador e garantir uma certa tranquilidade. E com uma nova cobrança de pênalti. Dessa vez, o meia marfinense Kessié assumiu a responsabilidade e bateu firme, no meio do gol, para fazer o 2 a 0.

SUSTO NO FIM

Com o placar confortável, o Milan diminuiu o ritmo e passou a administrar mais a posse de bola. E levou um susto no fim do jogo. Aos 35 minutos, Olsen aproveitou a saída errada de Theo Hernández e serviu Andrea Poli, que fez valer a “Lei do Ex” e diminuiu o marcador para o Bologna.

PRÓXIMOS JOGOS

Em busca de manter a ponta da tabela, o Milan volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), para encarar o Crotone, no San Siro. O Bologna, por sua vez, tentará a recuperação diante do Parma no próximo domingo, às 14h, fora de casa.