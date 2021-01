Milan vence Torino nos pênaltis e aguarda Inter nas quartas de final da Copa da Itália

Atual líder do Campeonato Italiano, o Milan sofreu durante 120 minutos contra o Torino, no San Siro, nesta terça-feira. Porém, a equipe rossoneri venceu por 5 a 4 na disputa de pênaltis e avançou às quartas de final da Copa da Itália.

Belotti, Lukic, Lyanco e Milinkovic fizeram as cobranças do Toro. Rincon perdeu a sua, defendida por Tatarusanu

Kessie, Hernandez, Tonali, Romagnoli e Calhanoglu acertaram todas as cobranças do Milan no confronto.

Com o resultado, o Milan avança às quartas de final e agora espera o vencedor entre Inter de Milão x Fiorentina, que jogam nesta quarta-feira, para saber seu adversário.

O Milan tem cinco títulos da Copa da Itália, tendo o último deles sido conquistado em 2003.