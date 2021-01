Milan volta a perder após 10 meses na Itália e encerra maior série invicta das cinco grandes ligas da Europa

Caiu o último invicto das principais ligas do futebol europeu (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). Nesta quarta-feira (6), o Milan recebeu a Juventus no San Siro, perdeu por 3 a 1 e deixou escapar uma longa invencibilidade no Campeonato Italiano.

A equipe de Zlatan Ibrahimovic, que não atuou no clássico, não sabia o que era perder uma partida no Italiano desde 8 de março de 2020. Na ocasião, levou 2 a 1 do Genoa e deu início a uma incrível série invicta.

Foram 27 partidas consecutivas sem um revés sequer, arrancada que fez o Milan terminar a temporada passada na sexta posição e começar com tudo a de 2020-21. Até a derrota para a Juve, o time rubro-negro somava 11 vitórias e quatro empates em 15 rodadas.

O Milan continua na liderança do Italiano, mas sem a larga vantagem de outros tempos. São 37 pontos, contra 36 do arquirrival Inter de Milão, que perdeu para a Sampdoria nesta quarta e jogou fora a chance de assumir a ponta.

Campeã consecutivamente desde 2010-11, a Juventus entrou no G-4, a zona de classificação da Uefa Champions League. São 30 pontos para o time de Cristiano Ronaldo, que tem uma partida a menos que Milan, Inter e também a Roma, terceira colocada, com 33.