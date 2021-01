Milionária após A Fazenda 12, Jojo Todynho passa Réveillon sozinha e dormindo · .

Apesar de ter encerrado 2020 com R$ 1,5 milhão a mais na conta bancária após A Fazenda 12, Jojo Todynho foi na contramão de ex-colegas de confinamento e influenciadores digitais, que se reuniram em festas de Réveillon. A funkeira encerrou o ano da pandemia sozinha e dormindo em uma pousada de Paraty, no Rio de Janeiro.

“Vamos ver se o Natal e o Ano-Novo do que vem vão ser bons. O Natal desse ano foi bom, estava com a minha família, graças a Deus. Gosto de fazer festa [no Réveillon]. Com a pandemia de Covid-19, não é possível e eu não estou com cabeça”, admitiu ela em vídeo publicado nos Stories pouco antes da virada do ano.

Em um vídeo aos seguidores, Jojo confessou que encerrava 2020 desanimada. “Nossa, eu queria estar animada, mas sem ânimo nenhum. Esse ano foi um ano muito bom para mim e, ao mesmo tempo, muito ruim”, falou a cantora de 23 anos.

No último dia 29, a vencedora de A Fazenda 12 contou que, ao deixar o programa, ficou sabendo que um grande amigo, um “irmão”, tinha morrido, o que a deixou assustada. Ela ainda pediu desculpa por estar menos ativa nas redes sociais desde que deixou o confinamento.

Nos votos para o novo ano, feitos na noite de quinta (31), ela demonstrou a sua fé. “Quero deixar aqui o feliz 2021 para todos. Eu vou dormir, amanhã é outro e Deus vai me dar vitórias”, desejou.

Logo no início da manhã, Jojo fez um vídeo para mostrar o amanhecer visto do quarto da pousada onde ela está hospedada, com uma piscina particular. A funkeira também fez um post no feed do Instagram com bons votos para 2021.

“Esse ano foi tudo muito difícil para todos e foi um ano de muito aprendizado, que esse novo ciclo que se inicia novamente em nossas vidas seja de paz, amor e muito crescimento e renovação, que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada em nossas vidas!”, escreveu.

