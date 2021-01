Mina vê Cuca como pai, mas vai torcer pelo Palmeiras e se declara: ‘Ganhou meu coração’

Yerry Mina deixou o Palmeiras em janeiro de 2018, mas o sentimento que criou pelo clube no passado segue vivo. Mesmo estando na Europa, o defensor do Everton afirmou que vai assistir à final da Conmebol Libertadores contra o Santos e torcer pelo time alviverde, apesar de ter um ‘pai’ do outro lado.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Campeão brasileiro pelo time paulista em 2016, ele viveu grande momento sob o comando do técnico Cuca, atualmente do time da Vila. Em entrevista exclusiva à ESPN, Mina destacou a importância do treinador alvinegro no seu sucesso no Brasil, mas nada que supere o amor que criou com o Palmeiras.

“O Palmeiras ganhou o meu coração. Sou muito sortudo de ter jogado no Palmeiras, todos foram especiais, a torcida (também). Levo no meu coração. Eu torço sempre por eles, sempre fico feliz pelos resultados, aos meus amigos que estão lá”, disse Mina.

“O Palmeiras briga pela Libertadores, sei que não ganha desde 1999, que foi a primeira, mas vou torcer muito para ganhar essa. O Cuca é como um pai para mim, mas é o Palmeiras, clube que me deu tudo. Cuca foi parte do projeto, levo em meu coração, mas o Palmeiras é o Palmeiras. Quero agradecer a todos, mandar um abraço forte a todos, ao Felipe Melo. Só tenho agradecimento a eles”, completou.

Cuca e Mina durante treino do Palmeiras em 2017 Gazeta Press

Mesmo na Inglaterra, Mina admitiu que tenta a todo momento ver jogos do futebol brasileiro, sempre ao lado do atacante Richarlison. E, claro, as partidas do Palmeiras são frequentes. Questionado sobre o que mais gosta de ver na equipe de Abel Ferreira, o zagueiro destacou o estilo de jogo implantado pelo português.

“Gosto que os caras gostam de jogar, muita qualidade, personalidade e eu gosto disso, quando pegam a bola e tentam jogar, mesmo quando as coisas não vão bem. A garra também, que nunca pode faltar, lutar, trabalhar e tentar fazer as coisas bem”, disse Mina, destacando também o setor ofensivo da equipe.

“A defesa agora está com Gómez, muito bom jogador, Luan. São jogadores com muita qualidade, experiência e juventude. É uma boa combinação, bom para o Palmeiras ganhar a Libertadores. Quando entrar no jogo, tem que dar tudo”, elogiou o colombiano.

E a tabela da Premier League ajudou Mina. Como o Everton joga diante do Newcastle, no sábado, às 9h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e do ESPN APP, o defensor vai conseguir assistir à final contra o Santos. Desta vez sem Richarlison, por conta da pandemia da COVID-19, mas com o coração conectado aos amigos palmeirenses na busca pelo bi da América.

“Vou assistir em casa, fico sempre vendo os jogos do Palmeiras. Gostaria de assistir com o Richarlison, ele torce para o Fluminense, sempre estou brincando com ele, que é um cara legal, gente boa. Estou sempre estou falando para ele: ‘o Palmeiras é o seu pai’”, brincou.