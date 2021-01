Felipe (Marcos Pitombo) vai incorporar o príncipe encantado em Haja Coração. Depois de socorrer Shirlei (Sabrina Petraglia) das vilanias de Jéssica (Karen Junqueira) e se livrar da megera de vez, o publicitário pedirá a empregada em namoro. “Se eu for seu príncipe, você é a minha Cinderela”, soltará o rapaz, antes de beijar a mocinha.

Nas cenas que irão ao ar nesta quarta (13) na reprise da novela das sete da Globo, os jovens terão uma conversa decisiva. Certo de seu sentimento pela filha de Francesca (Marisa Orth), o diretor de arte abrirá o coração.

“Desde que eu te vi pela primeira vez, debaixo daquela chuva, perdendo o sapato, alguma coisa mudou dentro mim. Acho que era preocupação, mas agora tô vendo que foi um pouquinho mais que isso”, começará ele.

Sem graça, a dona da bota ortopédica admitirá que se sentiu um pouco como Cinderela quando descobriu o empenho do publicitário em encontrá-la para devolver o calçado. “Achei que era coisa da minha cabeça, que nunca um homem como você ia olhar para uma mulher como eu”, confessará a moça.

O ex-noivo de Jéssica não deixará que sua amada mantenha o pensamento negativo e lhe dará um injeção de ânimo. “Agora você vai ter que superar os limites da sua autoestima. Poxa, se eu for seu príncipe… Você é minha Cinderela. Minha princesa”, reforçará o filho de Vitória (Betty Gofman).

Beijo selará novo romance na novela

Realidade cruel

Apesar da boa intenção do rapaz, Shirlei o lembrará que a vida de quem tem deficiência não é tão romântica. “A gente cresce sabendo que é diferente. Todo mundo olha, comenta. Eu luto todos os dias pra provar que sou igual, mas tem hora que não dá. Tem hora que a gente não aguenta”, desabafará.

Carinhoso, Felipe entenderá o motivo da angústia da jovem e a encorajará: “Você é muito mais forte do que imagina. É doce, carinhosa, nunca conheci ninguém como você”.

A faxineira irá se emocionar com a declaração do ricaço e confessará que nunca foi cortejada. “Nunca ninguém falou desse jeito comigo. Com tanto carinho, com tanto…”, tentará dizer a personagem de Sabrina Petraglia.

“Amor. É isso que eu tô sentindo, Shirlei”, completará o personagem de Marcos Pitombo. O publicitário aproveitará o momento romântico para se ajoelhar e fazer um pedido especial para a moça: “Você aceita esse príncipe desajeito como seu namorado?”.

“Aceito, é claro que eu aceito”, responderá a irmã de Tancinha (Mariana Ximenes), feliz da vida. O novo casal se abraçará e selará essa nova união com um beijo apaixonado.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu.

