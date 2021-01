A descoberta de que Camila (Carolina Dieckmann) está gravemente doente trará muito sofrimento para todos os seus parentes em Laços de Família. Após o médico informar que a jovem sofre de leucemia, Helena (Vera Fischer) cairá no choro e será amparada por Edu (Reynaldo Gianecchini). “Minha filha tem câncer”, lamentará a loira.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, o primeiro a saber sobre a doença será o marido de Camila. Ele sofrerá muito até tomar coragem para convocar Helena e Alma (Marieta Severo) para uma reunião com o hematologista no hospital. A mãe da estudante já ficará alterada com a ligação do genro, querendo saber o que aconteceu com sua filha.

O especialista explicará que foi chamado porque havia alterações no hemograma da jovem. Então, ele fez novos exames, mais específicos, para confirmar seu diagnóstico. “É uma leucemia”, afirmará.

Helena imediatamente gritará e ficará com olhos marejados. “Não, não é possível! Não, Edu, diz que não é possível, diz que não pode ser!”, falará a protagonista, abraçada ao ex-namorado e atual genro.

O hematologista ainda acrescentará que o quadro da estudante é bastante agressivo e que o tratamento é longo e sujeito a complicações, feito com quimioterapia. Helena chorará muito, desesperada, e a ginecologista de Camila pedirá que ela se acalme.

“Como calma? Ele tá dizendo que a minha filha tem câncer, uma doença terrível. Eu já ouvi histórias horríveis sobre isso”, berrará a esteticista. O hematologista explicará mais detalhes sobre a leucemia e dirá que ainda é cedo para fazer um prognóstico sobre como a doença se manifestará com Camila, mas alertará que é preciso começar a quimioterapia com urgência.

Enquanto o profissional estiver explicando as fases do tratamento, Helena chorará, inconsolável. Edu (Reynaldo Gianecchin) dirá que precisa dela e que Camila não pode vê-la nesse estado. “A gente precisa ser forte pra passar segurança pra ela”, falará o recém-casado, e os dois se abraçarão.

