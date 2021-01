‘Minha história mostra que sim’

Neste último sábado (30) o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, em pleno Maracanã, e faturou o título da Conmebol Libertadores 2020. Após a conquista, o técnico português Abel Ferreira, que levantou o seu primeiro troféu como treinador na carreira, não deixou de agradecer a todos que o ajudaram ao longo da caminhada na competição continental. Um deles, Vanderlei Luxemburgo, que iniciou a campanha com o Alviverde.

“Sinceramente, o que mais me passa pela cabeça é obrigado. Agradeço a todos os jogadores que eu treinei. E de forma especial aos do Palmeiras. Não há bons treinadores sem bons jogadores, bons homens, bons líderes. Essa caminhada foi iniciada por Vanderlei Luxemburgo e eu peguei uma equipe em todas as competições, um trabalho também dele e não só meu. Digo de forma sentida que o Palmeiras me contratou sem títulos profissionais, mas há coisas que valem mais do que títulos. Minha maior alegria não foi a taça hoje, foi ver meus jogadores feliz, todos os funcionários felizes. Saber que todos da Academia terão um salário extra. Fizeram uma pequena homenagem quando saímos do CT e essa homenagem de quem vem da base é extraordinária”, declarou o técnico português na coletiva.

E neste domingo (31), após o empate do Vasco em 0 a 0 com o Bahia, em São Januário, pela 33ª rodada do Brasileirão, Luxa foi questionado na coletiva de imprensa sobre os elogios de Abel. Além de retribuí-los, o técnico de 68 anos ainda deixou claro que o mérito total da conquista é do português.

“Ao Abel, agradecer o elogio dele, mas quem ganhou o campeonato foi ele. Por mérito dele, ele conseguiu conduzir o Palmeiras até a conquista do campeonato. A minha ajuda foi até aquele momento, que eu deixei o Palmeiras liderando a competição de forma geral, na frente de todos os clubes. Isso foi importante para a sequência dos jogos, o Palmeiras jogava fora e em casa, isso foi importante”, começou por dizer.

Entretanto, Luxemburgo foi além, e voltou atrás na sua demissão do clube do Palestra Itália.Na época, deixou o clube pela percepção da diretoria alviverde de que ele não conseguiria melhor o desempenho da equipe em campo, algo que, na sua visão, não entende até hoje.

“A única coisa que até hoje eu não consigo entender, é que o pessoal diz que o Luxemburgo saiu porque não ia conseguir melhorar a equipe. Nós estávamos naquele momento sem quatro jogadores, convocados para a Seleção, jogadores com COVID-19, e os meninos que estavam vindo da base, tanto é que nós tivemos alguns empates, porque ainda não estavam totalmente prontos. E é natural você perder alguns jogos e os jogadores vão se reencontrar de novo porque é time forte. Mas a opção do dirigente foi me mandar embora, a gente entende e dá os parabéns ao Abel”, prosseguiu Luxa, dizendo que, na sua opinião, também teria conseguido fazer o Palmeiras jogar melhor, assim como Abel fez.

“A vida no futebol é feita dessa forma. Tem muito dirigente que pitonisa, que acha que vai saber que trocou, aí deu certo, e foi porque ele trocou. Não tinha como ele ter uma varinha de condão para saber se, na sequência, eu ia fazer o time melhorar ou não. A minha história mostra que sim, mas a opção foi essa. Parabéns ao Palmeiras, eu tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras, parabéns pelos dirigentes e parabéns ao Abel e à sua comissão pela conquista do campeonato”, concluiu.

Com o empate em São Januário, o Vasco foi a 37 pontos e abriu dois de vantagem para a zona de rebaixamento, que tem o Fortaleza, em 17º. Já o Palmeiras, só volta a campo na terça-feira (2), quando recebe o Botafogo, no Allianz Parque, pela 33ª rodada.