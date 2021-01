Mirassol abre quartas de final da Série D com virada em casa sobre Aparecidense

O Mirassol iniciou a disputa das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro de forma bem-sucedida na tarde deste sábado. Jogando no Estádio Municipal, de virada, o time do interior paulista abriu a série com triunfo por 2 a 1 sobre o Aparecidense.

Com o Mirassol em vantagem, a segunda e decisiva partida pelas quartas da Série D do Campeonato Brasileiro está marcada para as 16 horas (de Brasília) do próximo sábado, no Estádio Aníbal Toledo. Os quatro semifinalistas serão promovidos à terceira divisão do futebol nacional.

Com um gol de Rodriguinho, o Aparecidense conseguiu inaugurar o marcador logo no primeiro minuto da partida disputada neste sábado. O Mirassol empatou aos 21 minutos da etapa complementar, quando Renato marcou contra. A virada veio aos 30, com João Carlos. Assim, o time da casa garantiu a vantagem do empate no segundo jogo.

Em mais uma partida pelas quartas de final da Série D disputada neste sábado, o América-RN se complicou ao perder por 2 a 0 do Floresta, no Estádio do Castelão. A partida de volta está marcada para as 16 horas do próximo domingo, na Arena das Dunas.