Mod de Fallout: New Vegas é lançado depois de anos em desenvolvimento

Sempre vemos novos mods sendo lançados par jogos novos ou que contam com uma grande base de jogadores ativos, mas de vez em quando aparece algo totalmente fora da curva. Esse certamente é o caso de The Frontier, um mod especial e gigante de Fallout: New Vegas que foi desenvolvido por anos e finalmente foi lançado nesta semana.

Praticamente uma expansão do jogo original, esse mod adiciona uma nova zona ao mapa, uma trama inédita e um cenário coberto de neve localizado na cidade de Portland, nos Estados Unidos. Fora isso, você acompanha uma guerra entre três facções que pode conhecer no jogo.

Como é de se esperar de um jogo de Fallout, será possível encontrar muitos locais e pontos de referência reais na Portland fictícia. O resto do conteúdo também se encaixa muito bem no jogo, sendo o mais perto de algo oficial que um mod pode chegar.

Mesmo tendo ficado em desenvolvimento por muito tempo, ele foi distribuído de forma totalmente gratuita. Você pode encontrar The Frontier na Steam ou no NexusMods, que é um site especializado para esse tipo de conteúdo.

Caso esteja curioso, você pode saber ainda mais detalhes sobre o mod, o que ele oferece, como ele foi feito e como você pode instalá-lo diretamente no seu site oficial. É uma ótima oportunidade de revisitar o que é considerado um dos melhore jogos da franquia e dar uma conferida em um mod tão impressionante!