Modelo de Negócio Startup – Notícias Concursos

O modelo de negócio Startup – Dinamismo e escalabilidade

O modelo de negócio Startup é uma inovação disruptiva que gera muita lucratividade na atualidade. Haja vista que através do modelo de negócio Startup é possível ganhar valor de mercado de forma dinâmica e escalável.

Entretanto, quando surgiu esse modelo de negócio foi desacreditado pelo mercado tradicional. Por isso, é uma inovação disruptiva, uma vez que através de uma Startup é possível empreender de forma lucrativa, desafiadora e imprevisível.

Não que no empreendedorismo não houvesse desafios e imprevisibilidade, sempre ocorreu essas nuances no mundo dos negócios. Porém, no modelo Startup essas vertentes estão implícitas e não tornam o empreendimento uma falha, e sim uma ideia que pode atender as novas necessidades oriundas da era da internet.

Desafio ao modelo de negócio tradicional

Todavia, esse modelo de negócio é um desafio ao tradicionalismo. Haja vista que anteriormente a popularização da Startup, para entrar no mundo dos negócios era necessário alto investimento e tempo de estudo de mercado, ao passo que o retorno era lento e o mercado muito formal.

Porém, no mercado atual essa dinâmica tornou-se nociva, haja vista que a internet tornou a necessidade do cliente uma prioridade das empresas. Bem como as atualizações implícitas do mercado fazem com que a inovação seja uma constante no mercado.

Além disso, o sucesso do modelo de negócio Startup mostrou ao mercado que a inovação e a ousadia é o que atende ao mercado na era digital. Haja vista que muitas empresas se mostraram lucrativas através de pouco investimento e grandes ideias.