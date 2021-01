Moledo exalta momento do Inter no Brasileirão: “Estamos na briga”

O Internacional vive sua melhor fase desde que Abel Braga assumiu o comando da equipe. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Colorado venceu o Goiás neste domingo e garantiu seu quinto triunfo consecutivo pela competição. Após a partida, o zagueiro Rodrigo Moledo exaltou o momento do time gaúcho.

“Estamos vivendo cada jogo. O professor Abel (Braga) chegou e teve pouco tempo para trabalhar, mas agora a equipe conseguiu uma sequência boa de vitórias. Pé no chão, vamos trabalhar jogo a jogo. Cada partida é uma final, e estamos na briga”, disse ao Premiere.

Apesar da boa sequência, Moledo afirmou que o Inter ainda pode evoluir. O defensor ainda destacou o papel de Abel Braga para que o Colorado corrija os erros e continue brigando no topo da tabela do Brasileirão.

“Sempre tem o que melhorar. A gente está numa sequência muito boa, mas tem que procurar consertar os erros do jogo. O Abel sempre fala com a gente, conversa bastante. Vamos se preparar para o próximo jogo. Se Deus quiser, continuaremos numa sequência boa”, concluiu.

Diante do Goiás, Rodrigo Moledo completou 200 jogos pelo Internacional. O zagueiro de 33 anos está em sua terceira passagem pelo clube gaúcho. Entre 2010 e 2013, o jogador foi tricampeão do Gauchão e campeão da Recopa Sul-Americana. Já em 2015, o defensor retornou ao Colorado para se recuperar de uma lesão, mas foi negociado antes mesmo de entrar em campo.

Atualmente, o Inter é o segundo colocado do Brasileirão, com 53 pontos, três a menos que o líder São Paulo. O time comandado por Abel Braga retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Fortaleza, pela 30ª rodada da competição nacional, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio.