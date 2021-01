Moledo manda recado após vitória do Inter: ‘Estamos na briga’

Neste domingo, o Internacional recebeu o Goiás no Beira-Rio e conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, fato que deixou o time vivo na briga pelo título nacional.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Na saída de campo, o zagueiro Rodrigo Moledo manteve os pés no chão, porém foi claro ao afirmar que o time está de olho no título.

‘Estamos vivendo a cada jogo. Agora a equipe conseguiu uma sequência boa de vitórias. Vamos jogo a jogo, cada jogo é uma final e estamos na briga. Sempre tem o que melhorar, estamos em uma sequencia boa, mas o Abel fala bastante com a gente e agora é se preparar para o próximo jogo e tentar vencer de novo’, afirmo ao Premiere.

Com 53 pontos conquistados, o Inter fica na vice-liderança do torneio e volta a campo no fim de semana, quando encara o Fortaleza, no Beira-Rio.