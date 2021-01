Monaco supera Montpellier fora de casa e encosta nos líderes do Francês

Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Francês, o Monaco visitou o Montpellier e venceu por 3 a 2 nesta sexta-feira. Com o resultado, o time segue na quarta posição e alcança a marca de 36 pontos, ficando a quatro do líder Lyon.

O Monaco se impôs sobre o adversário desde o começo e conseguiu abrir o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Ben Yedder aproveitou um desvio na área e finalizou no travessão. Volland pegou o rebote e mandou de primeira para as redes, inaugurando os marcadores.

A vantagem dos visitantes foi ampliada aos 35. O brasileiro Caio Henrique fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Ben Yedder, que apareceu livre de marcação e cabeceou de costas para aumentar o resultado.

O Monaco manteve o ritmo ofensivo e chegou ao terceiro gol no início da segunda etapa. Aos 16, Volland foi derrubado na área por Congre e o árbitro deu pênalti. Ben Yedder foi para a bola, finalizou bem no canto esquerdo e anotou seu segundo tento na partida.

O Montpellier esboçou uma reação nos minutos seguintes e diminuiu com Wahi, aos 19, e Delort, aos 24. Os mandantes ganharam confiança e pressionaram no restante do jogo, mas o Monaco manteve a concentração e segurou a vantagem até o apito final.