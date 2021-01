Monalisa Perrone ‘some’ da CNN e é substituída por Carla Vilhena; saiba por quê · .

Fora do ar há mais de 20 dias, Monalisa Perrone virou motivo de questionamentos nas redes sociais por parte dos telespectadores da CNN Brasil, que estranharam o fato de ela não ter retornado ao Expresso CNN –que desde segunda-feira (4) está sob o comando de Carla Vilhena– após o período de recesso de fim de ano.

O motivo do “sumiço” da apresentadora são suas férias. Embora o canal de notícias esteja no ar há menos de um ano, Monalisa foi contratada em setembro de 2019 e vinha trabalhando nos bastidores durante o processo de concepção dos telejornais.

O canal de notícias disse à reportagem que ela retornará ao seu posto em 18 de janeiro. E Carla voltará ao Visão CNN na mesma data.

Esta não é a primeira vez que as duas jornalistas se revezam em um noticiário. Nos anos em que trabalharam na Globo, Monalisa era uma das substitutas oficiais de Carla quando ela ancorou o SPTV 1ª Edição (antigo título do SP1) e também o Bom Dia São Paulo.

Com as férias, Monalisa escapou do rodízio de fim de ano e não precisou dar plantão nas semanas de Natal e Ano-Novo.

Durante sua ausência, ela foi substituída por Daniel Adjuto e Iuri Pitta entre 21 e 25 de dezembro, e Roberta Russo e Caio Junqueira entre 28 de dezembro e 1º de janeiro.

Quem também escapou do plantão de fim de ano foi Phelipe Siani, que também está de férias e deve retornar ao comando do Live CNN –atualmente apresentado por Adjuto– na próxima semana.