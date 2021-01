Monstros se enfrentam no primeiro trailer de Godzilla vs. King Kong; assista · .

A Warner Bros. divulgou o aguardado primeiro trailer de Godzilla vs. Kong, filme que mostra o embate entre duas das criaturas mais famosas da cultura pop. A prévia resume o que será uma luta colossal entre os dois monstros gigantes e mostra que a humanidade precisa lutar se quiser sobreviver à batalha.

O longa, que marca a quarta aventura nos cinemas do “universo compartilhado” de monstros da parceira Warner Bros. e Legendary, é uma das produções que será lançada simultaneamente nos cinemas e no HBO Max após a polêmica decisão de fazer isso com todos os novos títulos de 2021.

A atitude revoltou a Legendary, que chegou a recusar uma oferta bilionária da Netflix pela compras dos direitos de exibição.

Dirigido por Adam Wingard, o elenco conta com Millie Bobby Brown e Kyle Chandler, reprisando seus papéis de Godzilla: Rei dos Monstros (2019), e os estreantes Alexander Skarsgard, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Godzilla vs. Kong tem estreia programada para 26 de março desde ano. Assista ao trailer abaixo: