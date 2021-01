Montblanc lança smartwatch Summit Lite com apps que monitoram saúde

A Montblanc ampliou o catálogo de relógios inteligentes com um novo modelo voltado para quem busca um smartwatch por motivos de saúde e condicionamento físico. O novo Summit Lite é uma espécie de “versão de entrada” aos modelos da fabricante e traz uma série de recursos de estilo de vida, sem deixar de lado o aspecto elegante que é característico da marca.

O smartwatch tem corpo de 43 mm feito de alumício e aço inoxidável, além de uma tela AMOLED de 1,19″ com proteção Gorilla Cover Class e resistência à água. O modelo roda o Wear OS, sistema operacional para dispositivos vestíveis da Google que já conta com diversos apps compatíveis.

Para quem pretende utilizar o modelo como acompanhamento da saúde, o Summit Lite apresenta um monitor de frequência cardíaca, um medidor de qualidade do sono com recomendações personalizadas, um aplicativo que ajuda a detectar alto nível de stress e aconselha o usuário com exercícios para se acalmar e um serviço chamado Body Energy, que junta todos esses dados para mostrar de forma mais visual qual o nível atual de energia do usuário.

Além disso, o Cardio Coach é capaz de formular séries de exercícios com base no seu condicionamento atual.

Disponibilidade

O Summit Lite é vendido em variantes com pintura em preto ou cinza, além de pulseiras de tecido esportivo ou borracha. O modelo ainda não está disponível para compra no site oficial da Montblanc, mas o produto já consta no catálogo e logo deve ter as informações de venda atualizadas.